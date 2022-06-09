انجاز باهر يحققه الوفد الوطني اليمني مع المبعوث الاممي.. شاهد الفيديو

خاص بالعالم

وشدد المشاط على ضرورة أنْ تسهِم الهدنة في تخفيف معاناة الشعب اليمني من خلالِ التنفيذ الكلي لبنودها والعملِ على صرف مرتبات الموظفين، فضلاً عن وصولِ السفن الى موانئِ الحديدة، معتَبرا الإلغاء المتكرر للرحلات الجوية عبر مطارِ صنعاء تنصلا واضحا من بنود الهدنة.

أما، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن الذي وصل الى صنعاء برفقة رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، في أعقاب إعلان انتهاء المفاوضات، اعرب عن سعادته لتمديد الهدنة وأن ذلك يحمل إشارات إيجابية بشأن مدى جدية الأطراف المعنية.

وقال هانز غروندبرغ، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن: "اتطلع للتعاون مع قيادة انصار الله في صنعاء واتمنى ان نقوم بالجهود التي ستؤدي الى تعزيز الهدنة وايضا ان نحصل على محادثات مثمرة على مقترحنا بفتح الطرق في تعز وفي غيرها من المحافظات".

وقال اللواء يحيى عبد الله الرزامي، رئيس اللجنة العسكرية الوطنية: "نحن اول من بادر وكنا اول من وصل الى المملكة الاردنية الهاشمية وبالرغم ان مطالبهم كان خط واحد، نحن بادرنا بثلاثة خطوط هذه توجيهات القيادة العليا لنثبت لشعبنا اننا حريصون على السلام واننا حريصون على يتنقلوا بامان".

هذا وقد اعلن رئيس الوفد الوطني المفاوض في مشاورات عمان محمد عبد السلام، أن النتائج تمخضت عن فتح ثلاث طرق هامة أمام المواطنين، مشيرا إلى الاستعداد لفتح طرق أخرى إذا لمس الوفد الوطني تجاوبا من الطرف الآخر وجدية وعدم استخدام أبناء تعز دروعا بشرية.

ولفت عبد السلام إلى أن وجود مقترح من المبعوث الأممي لفتح الطرقات ستتم مناقشته مع القيادة في صنعاء.