بينيت يصل أبوظبي في زيارة لم يعلن عنها سابقا

العالم - الاحتلال

واستقبل بينيت في أبو ظبي وزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد. وسيلتقي بينيت لاحقا اليوم مع رئيس الإمارات على انفراد في القصر الخاص للأخير، ويلي ذلك لقاء عمل بمشاركة فريقيهما.

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال، فإن بينيت وبن زايد سيبحثان مجموعة من المواضيع الإقليمية. وهذا اللقاء الثالث بينهما في الأشهر الأخيرة، وسبقه لقاء في أبو ظبي، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ولقاء آخر في آذار/مارس الماضي، في شرم الشيخ.

وقال بينيت قبيل سفره إلى أبو ظبي، "إنني أسافر الآن إلى الإمارات المتحدة. وسأعبر للعائلة المالكة عن تعازي وتعازي الشعب في إسرائيل إثر وفاة الرئيس، الشيخ خليفة بن زايد، الذي ساعد في شق الطريق إلى شراكة بين إسرائيل والإمارات، تلك الشراكة التي نعززها اليوم".

وطالما ندد الفلسطينيون بما فيهم الأحزاب والفصائل المقاومة للاحتلال الاسرائيلي بخطوات التطبيع التي تقدم عليها بعض الدول ومن بينها الامارات، وأعتبروا ذلك خيانة للقضية الفلسطينية والتنكر لمشروعياتها. كما شهدت العديد من البلدان تظاهرات ومسيرات تندد بتطبيع بعض الأنظمة علاقاتها مع الكيان الاسرائيلي.