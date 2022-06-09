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إصابة خطيرة برصاص الاحتلال في مواجهات حلحول بشمال الخليل

إصابة خطيرة برصاص الاحتلال في مواجهات حلحول بشمال الخليل
الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم الخميس عن اصابة شاب بجراح خطيرة خلال مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة حلحول شمال الخليل.

العالم - فلسطين

كما أفادت مصادر اعلامية فلسطينية عن اصابة 7 شبان، جراء مواجهات اندلعت في مدينة حلحلول، وبحسب الهلال الأحمر، فإن 4 من الإصابات هي بالرصاص الحي، إحداها وصفت بالخطيرة، وحالة بالرصاص المطاطي في الرأس، وحالتين جراء إطلاق قنابل صوت.

وبحسب مصادر محلية، فإن مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة وداهمت محال فيها، وسط إطلاق رصاص حي ومطاطي وقنابل غاز تجاه الشبان.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أغلقت شركة حلحول للصرافة، بعد مصادرة أموال من داخلها، فيما اعتقلت شابًا من محيط المكان.

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