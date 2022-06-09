السيد عبد الملك ينتصر بمبادئة وأخلاقه ويكسب الشعب

العالم - نبض السوشيال

نحاول في هذه الحلقة من (نبض السوشيال) المرور على غالبية الوسومات اليمنية المذكورة اعلاه، مع التأكيد على خطاب السيد عبد الملك الحوثي الذي قال في تصريح له ان السعودي استنجد بالاحتلال الإسرائيلي للتصدي لصواريخنا .

فقد جاء في الاخبار ان قائد حركة انصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، التقي امس الاربعاء مشائخ محافظة تعز جنوبي اليمن، قائلا، ان محافظة تعز عنوان للعز والصمود والوطنية الصادقة والتي كانت حاضرة في موقفها الكبير في التصدي للعدوان الذي استهدفها واستهدف كل الوطن.

وأضاف السيد عبد الملك الحوثي، ان الجانب الرسمي معني بخدمة المجتمع في محافظة تعز بكل الإمكانات المتاحة والتعاون مع المبادرات الاجتماعية. مشيرا الى ان من يحاصر تعز وكل محافظات اليمن هو تحالف العدوان، ولسنا من نحاصِر بل نحن المحاصَرون.

وأكد السيد الحوثي استعداد صنعاء لفتح طرقات لخدمة المواطنين والجهوزية لذلك بشكل مبادرة ولو لم يكن هناك اتفاق مع الطرف الآخر. مشيرا الى انه نعي جيدا أن ما نقدمه من تضحيات هو شيء يسير مقابل ما يمكن أن ندفعه من خسائر لو قبلنا بالذلة والاحتلال.

السيد الحوثي أضاف ان اليمنيين لن يورثوا لأجيالهم الخضوع للاحتلال الخارجي والوصاية الأجنبية وان العدوان يهدف إلى طمأنة الجانب الإسرائيلي من أي دور يمكن أن يقوم به اليمن. مؤكدا ان من يقود لواء التطبيع والعمالة والشراكة والتحالف مع "إسرائيل" هو الذي ينفذ العدوان على بلدنا.

وشدد السيد الحوثي على انه ليس هناك أحد في هذه الدنيا بمستوى أن يصادر على شعب اليمن حريته واستقلاله وكرامته. كما شدد على ضرورة دحر الأعداء وإستعادة كل اليمن.

السيد الحوثي أضاف ان السعودي استنجد بكل العالم للحصول على أي منظومات تسقط صواريخنا حتى وصل بهم الحال لتسولها من العدو الإسرائيلي. مؤكدا ان القوات اليمنية تمتلك اليوم صواريخ تصل إلى مديات بعيدة وبدقة عالية والتقنيات الأمريكية الحديثة فشلت في التصدي لها.

وأضاف ان قطاع الصناعات العسكرية سيكون إن شاء الله من أحسن القطاعات الصناعية على المستوى الإقليمي، مشيرا الى ان أولويتنا في هذه المرحلة هي التصدي للعدوان، فالتهديد العسكري مستمر والأعداء يعدون العدة للتصعيد في المرحلة القادمة.

نتابع الان في هذه الحلقة من (نبض السوشيال) اهم التغريدات اليمنية ضمن الوسومات (#اليمن #اليمنيين #صنعاء #الحديدة #عدن #تعز #مأرب) حيث نبدأ مع حساب الناشط اليمني (احمد عايض أحمد Y E) الذي غرد قائلا:

هذه هي #تعز في حضرة قائد الثوره لسماع مايقول ويأمر به و لاشرح أكثر

صدح حساب المغرد اليمني (المرتضى المتوكل) مرددا مقولة قالها القائد السيد عبد الملك الحوثي جاء فيها:

السيد عبدالملك #الحوثي خلال لقائه بوجاهات ومشائخ #تعز : الخونة لا يمثلون #اليمن ولا أي محافظة من محافظاته ومن يمثله هم أبناؤه الشرفاء الذين يخوضون معركة التحرر والاستقلال.

وفي السياق غرد حساب الناشط اليمني (على ما أظن Darweish) مؤكدا ان العدوان على اليمن كسر رهبة وهيبة حكام الجزيرة العربية امام شعوبهم قائلا:

" حرب #اليمن كسرت رهبة وهيبة حكام الجزيرة امام شعوبهم، ومازال هناك الكثير ستقدمه هذه الحرب "

غرد حساب موقع (المسيرة - عاجل) تغريدتين قال في الاولى:

#المسيرة_عاجل | #السيد_عبدالملك_بدرالدين_الحوثي: العدو يستهدف محافظة #تعز بالاختلالات الأمنية حتى لا يكون هناك وضع مستقر

ثم قال في تغريدته الثانية:

#المسيرة_عاجل | #السيد_عبدالملك_بدرالدين_الحوثي: لا ننسى ما فعله تحالف العدوان بمحافظة #تعز من الجرائم الشنيعة وجرائم التدمير الممنهج للبنية التحتية

حساب الناشط اليمني (ابو هشام الهاشمي (حساب بديل) غرد جول تمكن الجانب العسكري اليمني ووصوله الى الاكتفاء الذاتي، قائلا:

بعون الله تعالي وبقوته في الجانب #العسكري وصلنا إلى الاكتفاء الذاتي فيما يخص إنتاج الأسلحة الخفيفة والمتوسطة " #وزير_الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي #والقادم_اعظم #صنعاء #عدن #تعز #مارب

أما حساب الناشط اليمني (احمد الزوبة)، فقد قارن بين وفدي حكومة صنعاء ووفد المرتزقة حيث اشاد بحكومة صنعاء واخلاصها في خدمة الوطن والمواطنين قائلا:

لتكون على اطلاع اكثر .. حاليا المواطن يسلك طريق مدة تجاوزها 6 ساعات للوصول إلى مدينة #تعز .. حكومة #صنعاء فتحت طريق تختصر المسافة من 6 ساعات إلى 30 دقيقة .. وفد المرتزقة يصر على فتح طريق "جولة القصر" التي تصل مدة تجاوزها 15د تقريبا. يتبع..

قال حساب (مجاهدون ( أنصارالله)):

عاجل | مصدر عسكري لوكالة سبأ: قوى العدوان ومرتزقتها يرتكبون 191 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال الـ 24 ساعة الماضية. - 52 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء #مأرب، #تعز، #حجة، #الجوف، #صعدة، #الضالع، #البيضاء وجبهات الحدود

نختم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) مع تغريدة للناشط اليمني (مخبر سياسي) الذي اشاد بالسيد عبد الملك الحوثي قائلا:

الحوثي يقوم بفتح بعض الطرقات في #تعز كبادرة حسن نية وبدل ما تستغل الشرعية ذلك بالموافقة رفضت مبادرة الحوثي وتصرح بأن المفاوضات ستنهار ـ الآن بالله عليكم يا جماعة من الذي يثبت وطنيته ويتهم برفع معاناة الناس اليس الحوثي؟! نقولها ونؤكد عليها الحوثي ينتصر بمبادئة وأخلاقه ويكسب الشعب