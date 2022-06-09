مصر: التضخم السنوي يقفز إلى 15.3 في المئة خلال أيار/مايو

العالم- مصر

وجاءت هذه الارقام وسط مصاعب تواجهها الحكومة و"البنك المركزي المصري" للسيطرة على ارتفاع الأسعار، وعلى أساس شهري، صعدت أسعار المستهلك 0.9 في المئة خلال أيار/مايو، مقارنة بـ 0.4 في المئة في نيسان/أبريل ما يؤشر لاستمرار تسارع الأسعار.

وبلغت نسبة تضخم مجموعة السلع الغذائية والمشروبات غير الكحولية 27.9 بالمئة خلال أيار/مايو على أساس سنوي، بزيادة أسعار زيوت الطعام والدهون 45.9%، والحبوب والخبز 41.7%.

كما صعدت أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والدخان 5.2 بالمئة في مايو، والملابس والأحذية 7.9%، والتعليم 13.9%، والثقافة والترفيه 30.3%.

وكشف "البنك المركزي المصري" عن سداد التزامات وديون خارجية على مصر بقيمة 24 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، تتضمن تسديد ديون خارجية، وتراجعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 35.4 مليار دولار بنهاية شهر أيار/مايو الماضي بانخفاض يصل إلى 1.6 مليار دولار عن نيسان/أبريل.