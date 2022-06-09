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الصحة الإيرانية تسجل وفاة شخص واحد بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الصحة الإيرانية تسجل وفاة شخص واحد بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية
الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٣١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم- ايران

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الخميس الى 141 الفا و343 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 202 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و233 الفا و319 شخصا.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 57 الف و 938 شخصا لغاية الآن.

وكما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 52 مليونا و408 الاف و548 شخصا خضعوا حتى الآن لاختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

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