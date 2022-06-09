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مصادر فلسطينية: إصابة شاب بالرصاص الحي خلال المواجهات مع الاحتلال في بلدة جيوس شمال شرق قلقيلية

الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

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