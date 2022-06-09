السيد الصدر يوجه نوابه بكتابة 'استقالاتهم'..

العالم - العراق

وقال الصدر في كلمة له اليوم "ما همني من السلطة والسياسة بشيء، وما طلبت إلا كشف كل فاسد بغي"، مضيفا "الأغلبية لنا لا لغيرنا ولن اشترك بالحكومة التوافقية".



وأوضح، أن "الانسداد السياسي مفتعل"، مؤكدا أن "نواب الكتلة الصدرية مستعدون لتقديم الاستقالة".

وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، قد بعث في وقت سابق اليوم الخميس برسالة إلى نواب الكتلة الصدرية، بعد تمرير قانون "الدعم الطارئ" في البرلمان العراقي.

وكشف حسن العذاري رئيس الكتلة الصدرية في تدوينة، عن فحوى رسالة الصدر إلى نواب كتلته، والتي تشكر فيها منهم على اقرار قانوني (تجــريم التطــبيع) وقانون الامن الغذائي.. وانها لمواقف مشرفة لنا ولكم".

وصوت البرلمان العراقي في جلسته المنعقدة، امس الاربعاء، على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بالمجمل، وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان، إن "مجلس النواب صوت على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".

وكان مجلس النواب العراقي، قد صوت بالإجماع في 26 مايو الماضي، على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.