أفقهي: غروسي اصبح ناطقاً رسمياً بإسم الكيان الإسرائيلي وأميركا

العالم – خاص العالم

وأضاف افقهي في مداخلة عبر قناة العالم الاخبارية أن قرار حكام الوكالة الدولية بشأن إيران يعتبر قرارا جائرا، موضحا ان قرار الحكام يهدف لافتعال ازمة.

وأشار الدبلوماسي الإيراني السابق أن الجمهورية الاسلامية لن تكترث لما يفعله مدير وكالة الطاقة الذرية رافايل غروسي لانها تدرك حقيقة اللعبة.

وتابع افقهي أن ما تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية يضر بمصداقيتها، مشددا ايران سترد الصاع صاعين على قرار مجلس حكام الوكالة

ونوه الدبلوماسي الإيراني السابق بان ما كانت تحذر منه ايران قد وقع عند صدور تقرير غير واقعي ضدها.

وأكد المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، أن متبنو القرار ضد ايران في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مسؤولون عن التبعات اللاحقة، مصرحا: ان رد ايران حازم وملائم.

وتعليقا على المصادقة على القرار ضد ايران والمقترح من قبل الدول الاوروبية الثلاث الاعضاء في الاتفاق النووي وأميركا على مجلس حكام الوكالة الدولية، قال سعيد خطيب زادة: ان أميركا والدول الاوروبية الثلاث تسعى لجعل مآربها قصيرة الامد فوق اعتبار الوكالة الدولية، وذلك من خلال تبني قرار ناجم عن الحسابات الخاطئة والمشاورات المغلوطة ضد بلد له برنامج نووي سلمي الاكثر شفافية في العالم.

وصرح: ان متبني هذا القرار هم مسؤولون مباشرة عن التبعات اللاحقة، مضيفا ان رد ايران حازم وملائم.