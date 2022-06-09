منتخب صالات العراق النسوي يحقق فائدة قصوى من معسكر طهران

العالم - العراق

وقال ثامر في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، إن" الفريق خاض 4 مباريات مع فرق بمستويات مختلفة وقدم عروضا جيدة تكللت بنتائج ايجابية"، مبيناً، أن" المعسكر شهد تغييرا كبيرا في المستوى العام لدى اللاعبات على الصعيد الفردي والجماعي، بعد مرورهن بمرحلة تدريب متقدمة.

وأضاف ثامر، أن" المدربة الإيرانية شاهيناز ياري، ركزت على تطبيق مفردات التدريب والارتقاء بالمستوى الفني حتى أصبح الفريق على أتمّ الجاهزية بالرغم من بعض الإصابات الطفيفة لبعض اللاعبات المهمات والوقت كافٍ للاستشفاء قبل البطولة ".

وتابع ثامر، أن" المدربة لديها قناعة تامة باللاعبات وثقة كبيرة في تقديم صورة جيدة بالبطولة وتحقيق نتائج مغايرة عن المباريات السابقة وسوف يكون المنتخب النسوي العراقي رقماً صعباً بالبطولة "، مشيراً الى أن " المنتخب بدأ يخط طريقه بالاتجاه الصحيح بعد الاستعانة بالخبرات المتقدمة، والمستقبل سيكون أفضل ".

ويختتم منتخب العراق اليوم الخميس معسكره التدريبي على أن يعود للعاصمة بغداد يوم غد الجمعة، ومن ثم المغادرة يوم 14/6 لمدينة جدة للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي ستنطلق يوم 16/6، ويلعب منتخب العراق في مجموعة ضمت إلى جانبه منتخبات البحرين والإمارات وفلسطين.