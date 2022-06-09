شاهد.. آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

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وقال زيلينسكي في تسجيل مصور "إن المعركة من أجل المدينة شرسة للغاية ... وصعبة للغاية. وربما كانت إحدى أصعب المعارك طوال هذه الحرب يجب ان يعرف الشعب الاوكراني ان مصير اقليم دونباس سيحدد في سيفيرودونتسك من نواح كثيرة".

تصريحات زيلينيسكي جاءت بعد ساعات من اقرار مسؤولين أوكرانيين بأن القوات الروسية اصبحت تسيطر على معظم مناطق وشوارع سيفيرودونتسك، وأن القوات الاوكرانية قد تضطر إلى الانسحاب بسبب القصف المستمر.

وقال سيرغي غايداي حاكم منطقة لوغانسك التي تضم سيفيرودونيتسك إن القوات الروسية سيطرت على معظم المدينة لكن مناطقها الصناعية لا تزال تحت سيطرة كييف، مشيرا أنه قد يتعين على القوات الأوكرانية الانسحاب من المدينة مع تواصل القصف الروسي على مدار الساعة حسب تعبيره.

ونبه لمصير آلاف المدنيين العالقين، قائلا إن عشرة آلاف مدني ما زالوا في المدينة لكن عملية الإجلاء مستحيلة.

هذا وكانت موسكو اعلنت في وقت سابق إن قواتها سيطرت على معظم أجزاء مدينة سيفيرودونيتسك الإستراتيجية، كما تحاول السيطرة على المنطقة الصناعية وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن قوات بلاده حررت تماما المناطق السكنية في هذه المدينة الصناعية وباتت تسيطر حاليا على سبعة وتسعين في المئة منها.

كما اعلنت القوات الروسية تواصل ما اسمتها عمليتها الخاصة لضرب البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وتحرير أراضي دونباس شرقي أوكرانيا مضيفة انها احرزت تقدم مهم وانها اسقطت مقاتلة أوكرانية وكذلك ثلاثة عشر مسيرة، وانها استهدفت ستة وخمسين موقعا للقيادة الاوكرانية.

من جهته قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إن ما يصل إلى مئة جندي أوكراني يقتلون وخمسمئة يصابون كل يوم في المعارك مع الجيش الروسي.