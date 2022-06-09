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مصادر فلسطينية: استشهاد شاب فلسطيني بعد اصابته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة حلحول جنوب الضفة الغربية

الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

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