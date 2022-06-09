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أردوغان يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة

أردوغان يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة
الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، التي ستقام العام المقبل، في وقت يتوقع فيه مراقبون إعلان بدء عملية عسكرية تركية شمالي سوريا.

العالم ـ تركيا

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إنه سيرشح نفسه مرة أخرى لانتخابات العام المقبل.

وأكد أردوغان في كلمة ألقاها أمام مناصريه في مدينة إزمير: "أنا مرشح التحالف الشعبي (التحالف الانتخابي الذي يضم حزب العدالة والتنمية الحاكم)، وستجرى الانتخابات في يونيو/حزيران من العام المقبل".

ويأتي تصريح أردوغان بالتزامن مع إعلانه عن عملية عسكريه تركية مرتقبة شمالي سوريا.

وقالت شبكة "TRT Haber" التركية الحكومية، إن أردوغان انتقل إلى موقع التدريبات"Afs-2022" في إزمير، ورجح مراسل القناة، الذي تواجد في موقع التدريب لتغطية التمرين أن يطلق أردوغان العملية في كلمة له.

وفي وقت سابق، صرح وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، "بأن العملية العسكرية المرتقبة شمالي سوريا، ستستهدف الإرهابيين ويجب ألا تتم عرقلتها".

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