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أميركا: نستطيع مع الأوروبيين إخراج نصف كمية الحبوب التي كانت أوكرانيا تصدرها

أميركا: نستطيع مع الأوروبيين إخراج نصف كمية الحبوب التي كانت أوكرانيا تصدرها
الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

أكد المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الأمن الغذائي العالمي كاري فاولر، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة وأوروبا لا تستطيعان إمداد السوق العالمية بأكثر من نصف كمية الحبوب التي كانت أوكرانيا تصدرها قبل بدء العملية العسكرية الروسية.

العالم ـ الأميركيتان

وقال فاولر: "كانت أوكرانيا تصدر نحو 6 ملايين طن من الحبوب شهريا، وقد توقفت عن ذلك في مارس/آذار وأبريل/نيسان وصدرت كمية ضئيلة للغاية.

وأكد المبعوث الأميركي أن بلاده تعمل بجد مع شركائها الأوروبيين لإخراج أكبر كمية ممكنة من الحبوب (من أوكرانيا)، لكنها ستكون نصف الكمية التي كانت تُصدر في السابق على أقصى تقدير.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن المحادثات بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية إلى تركيا والشرق الأوسط لم تنجز بعد والعمل في هذا الاتجاه مستمر.

ورد بيسكوف على سؤال الصحفيين حول ما إذا كانت هناك بالفعل اتفاقيات رسمية بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية من مدينة ميليتوبول إلى تركيا أو دول أخرى في الشرق الأوسط قائلا: "حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق محدد والعمل مستمر".

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أميركا: نستطيع مع الأوروبيين إخراج نصف كمية الحبوب التي كانت أوكرانيا تصدرها

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