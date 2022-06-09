المقداد يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير البحريني في دمشق

العالم - سوريا



وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين سورية والبحرين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين.

ورحب الوزير المقداد بتعيين السيّار سفيراً لمملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه في تعزيز العلاقات بين البلدين والشعين الشقيقين.

وعبر المقداد عن حرص سورية على أفضل العلاقات مع مملكة البحرين وكافة الدول العربية الشقيقة مؤكداً أن الشعب العربي شعب واحد يجمعه تاريخ ومصير مشترك وهموم واحدة، وشدّد على ضرورة العمل على تنقية الأجواء العربية وتحسين الوضع العربي لمواجهة التحديات المشتركة.

من جانبه أعرب السفير السيّار عن سعادته بتعيينه سفيراً لبلاده في الجمهورية العربية السورية مؤكداً حرص مملكة البحرين على تعزيز علاقاتها مع سورية وتطوير التعاون المشترك معها في كافة المجالات. وأكد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع سورية والبحرين معبراً عن تطلعه للعمل من أجل تطوير هذه العلاقات وتوسيعها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وأضاف أن البحرين تسعى لتنقية الأجواء العربية مشيراً إلى أن بلاده تدعم وحدة سورية وسيادتها وسلامة أراضيها وترفض التدخل في شؤونها الداخلية. وأكد أنه سيعمل على تفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين بهدف تنشيط التعاون والارتقاء به إلى أعلى المستويات، وعبر عن تطلعه لعقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في أقرب وقت.