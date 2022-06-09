فلسطين تسلم المحكمة الجنائية الدولية نتائج التحقيق في اغتيال شيرين أبو عاقلة

العالم - فلسطين

وقال وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي، إنه دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لزيارة الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن خان "طلب منا تفاصيل التحقيق في اغتيال ​شيرين أبو عاقلة".

وأوضحت الوزارة في بيان، أن المالكي التقى صباح اليوم الخميس بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في لاهاي.

وأوضحت أن المالكي "سلم المدعي العام للمحكمة الجنائية نتائج التحقيق الرسمية لدولة فلسطين، في جريمة الاحتلال في إعدام الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، باعتبار أنها ترقى إلى جريمة حرب".

وطالب المالكي، خان، بـ"العمل من أجل جلب المجرمين المسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي تستهدف المدنيين، والأطفال، والنساء، والصحفيين، والأطباء وغيرهم من الفئات المحمية، إلى العدالة الدولية إحقاقا للعدالة"".

وجاء اللقاء لإطلاع خان على "عديد الجرائم الممنهجة التي ترتكبها إسرائيل بأدواتها المختلفة من مسؤولين سياسيين وعسكريين، والمستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها جريمة الأبارتهايد الجريمة ضد الإنسانية التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية".

وتساءل المالكي خلال اللقاء، عن "تأخر العمل والتحقيقات بالشأن الفلسطيني"، مطالبا المدعي العام بأن "تكون القضية الفلسطينية أولوية في التحقيقات وعدم التأخر في إحقاق العدالة لأن العدالة المتأخرة تعني عدالة غائبة".

ودعا إلى "ضرورة اتخاذ المدعي العام خطوات ملموسة تدل على الجدية في التعامل مع جرائم الاحتلال في فلسطين، لخطورة هذه الجرائم وحجمها وطبيعتها وهي جرائم مستمرة".

وقتلت أبوعاقلة في 11 مايو خلال تغطيتها عملية توغل للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية اليوم عن استشهاد الشاب محمود فايز أبو عيهور (27 عاما) متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الجيش الإسرائيلي في حلحول، حيث اخترقت رصاصة بطنه والحجاب الحاجز والشريان الأورطي، ولم تنجح جميع محاولات الطواقم الطبية لإنقاذ حياته.