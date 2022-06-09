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المبعوث الأممي يغادر صنعاء بعد زيارة التقى خلالها المشاط

المبعوث الأممي يغادر صنعاء بعد زيارة التقى خلالها المشاط
الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

غادر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ مساء اليوم الخميس مطار صنعاء الدولي، بعد زيارة التقى خلالها المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن.

العالم-اليمن

كان في وداعه مراسيم وزارة الخارجية.

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