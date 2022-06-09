الخارجية الأمريكية: أوروبا ستواجه صعوبات لتقليل الاعتماد على الغاز والنفط من روسيا

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وأوضح هوكستين: "لن يكون الأمر سهلا - أوروبا تعتمد بشكل كبير ولفترة طويلة على الطاقة الروسية. سيستغرق الأمر بعض الوقت لتغيير المسار، وستواجه أوروبا قرارات صعبة لتقليل هذا الاعتماد".

ووفقا له، فإن الطريقة الأكثر فعالية للحد من الطلب على موارد الطاقة الروسية، ستكون الحد من اعتماد أوروبا على جميع أنواع الموارد الأحفورية الموردة من روسيا.

وقال: "يجب على أوروبا ملء مرافق تخزين الغاز بنسبة 85-95% من أجل البقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء بشكل طبيعي"، مؤكدا أن "عامها الأول من التخلي عن الوقود الروسي سيكون صعبا للغاية".

تابع: "الرئيس (الأمريكي جو بايدن) أشار بوضوح إلى أننا بحاجة إلى النجاح في تحقيق هذه الأهداف بالتوازي، والابتعاد عن الأحفوريات الروسية".

كما اعترف بأن إيرادات روسيا من بيع الهيدروكربونات زادت مقارنة بالفترة التي سبقت بدء العملية الخاصة في أوكرانيا بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية.