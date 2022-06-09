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السيد نصر الله: في هذه القضية الوطنية يجب ان يكون الهدف هو حماية هذه الثروة الوطنية والعمل من اجل الاستخراج والاستفادة القصوى لمعالجة الازمات

الخميس ٠٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

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