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بيان جديد للترويكا الأوروبية حول الاتفاق النووي مع ايران

بيان جديد للترويكا الأوروبية حول الاتفاق النووي مع ايران
الجمعة ١٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٥٣ بتوقيت غرينتش

طلبت بريطانيا وفرنسا والمانيا من ايران في بيان مشترك جديد اصدرته باستئناف العمل بالبروتوكول الاضافي.

العالم - أوروبا

وزعمت سلطات ​فرنسا​ و​بريطانيا​ و​ألمانيا في بيانها المشترك​، وضمن تجاهلها تقصير الدول الغربية في انجاح المفاوضات النووية ، أن "إجراءات ​إيران​ تفاقم الوضع وتعقد جهود العودة للتنفيذ الكامل للاتفاق النووي".

ونددت فرنسا وبريطانيا وألمانيا الخميس بالخطوات التي اتخذتها إيران لإزالة جميع معدات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمثبتة بموجب اتفاق نووي أبرم عام 2015، وزعمت إن هذه الخطوة تلقي بظلال من الشك على رغبة طهران في إحياء الاتفاق.

وقالت الدول الثلاث في بيانها "هذه الإجراءات لا تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع وتعقيد جهودنا للعودة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)… كما تلقي بمزيد من الشك على التزام إيران بنجاح الجهود” لإحياء الاتفاق.

ولم توقع واشنطن على بيان يوم الخميس على عكس البيان مشترك صدر مع الولايات المتحدة يوم الأربعاء.

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بيان جديد للترويكا الأوروبية حول الاتفاق النووي مع ايران

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