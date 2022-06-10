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الحشد الشعبي يطيح بقيادي داعشي في كركوك

الحشد الشعبي يطيح بقيادي داعشي في كركوك
الجمعة ١٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكد الحشد الشعبي، الإطاحة بإرهابي منتمٍ لفلول تنظيم "داعش" الإرهابي ضمن ما يسمى ولاية نينوى قاطع برطلة خلال قدومه لمحافظة كركوك.

العالم - العراق

وذكر بيان للحشد الشعبي، إن "المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي وبالتعاون مع القوات الامنية الماسكة في محافظة كركوك، تمكنت من القاء القبض على عنصر بارز في فلول “داعش” الإرهابي".

وأضاف البيان، أن "ذلك جاء بعد استحصال الموافقات القانونية من قبل القاضي المختص بقضايا هيئة الحشد الشعبي، حيث تم إلقاء القبض على عنصر ارهابي مهم منتم لفلول “داعش” الإرهابي ضمن ما يسمى ولاية نينوى قاطع برطلة".

وأشار إلى أن "عملية القبض جاءت بعد المجهود الكبير والخطوات الحثيثة والعمل الأمني الاستخباري الذي قامت به المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي".

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