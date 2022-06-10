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حركة الجهاد الاسلامي تدين استقبال الامارات لـ"نفتالي بينيت"

حركة الجهاد الاسلامي تدين استقبال الامارات لـ
الجمعة ١٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

ادان الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي، استقبال رئيس وزراء الكيان الصهيوني "نفتالي بينيت" في الامارات.

العالم - فلسطين

وقال سلمي، في تصريح صحفي مساء الخميس: إن "الاصرار على التطبيع والعلاقات المحرمة بكل أشكالها مع العدو، هو تنكر لكل أشكال المعاناة التي يحيياها شعبنا الفلسطيني بفعل العدوان والارهاب الصهيوني المتصاعد ضد أهلنا وشعبنا في القدس والضفة الغربية".

وغادر رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" نفتالي بينيت، عصر الخميس، العاصمة الإماراتية أبو ظبي عقب اجتماعه مع محمد بن زايد لمدة ساعتين.

وقالت وسائل إعلام عبرية :" نفتالي بينيت ينهي زيارته إلى أبو ظبي ويعود حاليًا إلى تل أبيب، حيث اجتمع مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد لمدة ساعتين".

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