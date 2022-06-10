رادار "إسرائيلي" بالإمارات والبحرين وتحرك أميركي لدمج منظومة الدفاع الجوي بين الكيان ودول عربية

العالم - الإمارات

وأعلنت القناة العبرية الـ12 أن "الجيش الإسرائيلي نشر منظومة رادارية في عدد من دول الشرق الأوسط بينها الإمارات والبحرين".

وأدعت أن الهدف من نشر الرادار الإسرائيلي هو "مواجهة تهديدات إيران الصاروخية"بحسب القناة.

وبينما لم يرد أي تعليق رسمي من أبوظبي والمنامة، لكن تلك الأنباء تأتي تزامنا مع زيارة خاطفة، يوم الخميس، لم يعلن عنها مسبقا، قام بها رئيس وزراء كيان الاحتلال"نفتالي بينيت" إلى أبوظبي حيث تقول مصادر حكومية "إسرائيلية" إنه انفرد بالرئيس الإماراتي "محمد بن زايد" ما يقارب الساعتين قبل أن يغادر إلى تل ابيب.

وفي وقت سابق الخميس، نقلت وسائل إعلام عبرية عن "بينيت" قوله قبيل مغادرته تل ابيب، إن "زيارة أبوظبي تهدف إلى "بناء مستوى جديد" في العلاقات بين إسرائيل والإمارات".

وفي سياق متصل، قالت "وول ستريت جورنال"، إن الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس الأمريكي قدما مشروع قانون يقترح على وزارة الدفاع "البنتاجون" إقامة نظام دفاع صاروخي لدمج الدفاع الجوي بين "إسرائيل" ودول عربية؛ لإحباط التهديدات الإيرانية، بحسب الصحيفة.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن "الاقتراح يهدف إلى حث هذه الدول العربية وإسرائيل على تنسيق أفضل عبر المنطقة".

ولفتت إلى أن "مشروع القانون هو أحدث محاولة من جانب الولايات المتحدة لتعزيز التعاون الدفاعي بين إسرائيل والشرق الأوسط بعد تطبيع العلاقات مع العديد من الدول العربية، بعد أن كانت هذه الحكومات معادية لإسرائيل".

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى تقارير تحدثت عن وضع "إسرائيل" أنظمة الدفاع الجوي بما في ذلك القبة الحديدية، في حالة تأهب قصوى بسبب خطر الهجمات الصاروخية من لبنان وسوريا.