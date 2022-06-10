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السودان..جهود لتعزيز مخزون الحبوب

السودان..جهود لتعزيز مخزون الحبوب
الجمعة ١٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٢ بتوقيت غرينتش

يهدد الجوع أكثر من 18 مليونا من السودانيين، بما يقارب نصف سكان البلاد البالغ عددهم 40 مليون نسمة، جراء أزمة الغذاء التي تواجه الكثير من دول العالم، بحسب تقارير برنامج الأغذية العالمية.

العالم - السودان

ولتلافي مخاطر انعدام الأمن الغذائي شرع السودان في تنفيذ حزمة من الإجراءات من أجل بناء مخزون استراتيجي وتأمين موقف البلاد من الحبوب الغذائية الاستراتيجية. وأكد وكيل وزارة المالية في السودان عبد الله إبراهيم التزام وزارته ببناء مخزون استراتيجي من القمح في حدود 300.000 (ثلاثمئة ألف طن) بتكلفة قدرها 129 مليار جنيه، وبناء مخزون استراتيجي من الذرة الرفيعة أيضا بتوفير 200.000 طن بتكلفة مالية قدرها 44 مليار جنيه.

من جهتها أطلقت غرفة الزراعة والإنتاج الحيواني والسودانيين بدول المهجر وإدارة مشروع الجزيرة مبادرة لشراء فائض القمح، لا سيما بعد العقبات التسويقية وتدني الأسعار التي يواجهها مزارعو القمح لهذا الموسم، حيث تستهدف المبادرة شراء فائض القمح من المزارعين لضمان تمويل زراعة محاصيل العروة الصيفية المقبلة.

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السودان..جهود لتعزيز مخزون الحبوب

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