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بارلماني لبناني: "المقاومة" تعرف جيدا كيف تحمي ثروات لبنان وتدافع عن حقوقه"

بارلماني لبناني:
الجمعة ١٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

أكد عضو كتلة التنمية والتحرير في البرلمان اللبناني النائب هاني قبيسي، أن  المقاومة التي عرفت كيف تحرر الارض تعرف جيدا كيف تحمي ثروات لبنان وتدافع عن حقوقه. 

العالم - لبنان

و قال قبيسي اليوم الجمعة أن "اسرائيل" كما انهزمت خلال إجتياحها للبنان عام 1982 وفي كل اجتياحاتها، سوف تنهزم بأي عدوان على ثرواتنا النفطية"، معتبرا ان الحفاظ على الحقوق اللبنانية في الثروات في البحر والبر وثبات الموقف اللبناني يحتاج الى ترسيخ مناخات الوحدة الوطنية اللبنانية.

ولفت الى أننا نقولها بالفم الملآن، اذا لم يسمح للبنان باستخراج واستثمار كافة حقوقه وثرواته النفطية في المياه اللبنانية حتى آخر نقطة، سوف لن يتمكن أحد من استخراج نفطه من المياه ولن يتمكن العدو الاسرائيلي من السيطرة على هذه الثروة لا بغطرسته ولا بسلاحه ولا بتهديداته، مشيراً الى أن المقاومة التي عرفت كيف تحرر الارض والانسان تعرف جيدا كيف تحمي ثروات لبنان وتدافع عن حقوقه الى جانب الجيش والشعب.

وأشار قبيسي، الى أن المطلوب اليوم وبأسرع وقت تشكيل حكومة تحفظ لبنان على المستوى الوطني وتدافع عن ثروتنا النفطية وحدودنا البحرية، ومن ثم تنتقل الى واقع داخلي مرير يعاني من خلاله المواطن والعمل على انقاذ ما تبقى من اقتصاد مدمر.

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