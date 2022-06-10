وفد أمريكي يزور قاعدة لافارج شرق حلب + فيديو

العالم - سوريا

ما يسمى بـ"المرصد السوري لحقوق الإنسان"، أشار مطلع يونيو/حزيران الجاري، إلى أن آليات حفر للقوات الأمريكية انسحبت من قاعدة “لافارج” قرب قرية خراب عشك في ريف حلب الشرقي، قبل عدة أيام.

وأكدت المصادر، بأن نحو 20 “تركس” وجرافات غادرت القاعدة السابقة بعد أيام من العمل على توسيعها.

وجاءت عملية الانسحاب بعد أيام من تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشن هجوم عسكري بعمق 30 كيلومتر على طول الحدود مع سوريا.

وكان نشطاء المرصد قد رصدوا، في 16 أيار الفائت، أعمال حفريات تجري في قاعدة سابقة للقوات الامريكية في عين العرب (كوباني)، كما وصلت إلى منطقة الحفر آليات إضافية تابعة للقوات الامريكية ولم يتسن للمرصد السوري التأكد بشكل قطعي من أسباب العمليات آنفة الذكر.