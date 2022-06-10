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العمليات المشتركة: العراق يعتمد على قدراته في القتال

العمليات المشتركة: العراق يعتمد على قدراته في القتال
الجمعة ١٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٢ بتوقيت غرينتش

أكدت قيادة العمليات المشتركة ان التدريب المستمر مهم لرفع قدرات القوات الامنية، مشيرة إلى أن الجيش العراقي معتمد على إمكانياته الذاتية في القتال.

العالم - العراق

وقال الناطق باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي: إن "بعثة "حلف الناتو" هي بالأساس بعثة تدريبية، الغاية منها تدريب القوات الأمنية العراقية ورفع مستوى وإمكانيات قدراتها في العمليات العسكرية"، مبيناً أن "بعثة الناتو وصلت وباشرت أعمالها منذ أكثر من عام".

وأضاف أن "العمليات المشتركة تتطلع الى أن يكون هنالك عمل كبير مع "حلف الناتو"، وأن يكون هنالك تدريب كبير في مجال رفع وبناء القدرات العسكرية، وهذا هو هدف التواجد الذي تحتاجه القوات الأمنية العراقية"، مشيراً إلى أن "العراق لم يعتمد في قدراته القتالية على الجيوش الأخرى، بل اعتمد على إمكانياته وقدراته الذاتية، ولكن كل جيوش العالم تحتاج إلى تطوير إمكانياتها وقدراتها".

وأكد أن " التدريب مهم في رفع القدرات وبناء القدرات، لذلك أن كل دول العالم تحتاج إلى تدريب وبناء قدراتها العسكرية بصورة مستمرة، حتى في الدول المستقرة التي تمتلك إمكانيات وقدرات عالية".

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