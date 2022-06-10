الجمعة ١٠ يونيو ٢٠٢٢
١٠:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مطار دمشق الدولي : تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية بالمطار عن الخدمة

الجمعة ١٠ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سوريا.. ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الشرقية والبادية

شاهد.. ضغط اميركي على لبنان لاعطاء كيان الاحتلال مايريد

تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي

شاهد بالفيديو.. استخراج النفط من حقل كاريش انتهاكا للحقوق اللبنانية

العميد سلیماني: الاميركان يفتعلون الاضطرابات والفوضى لمواجهة مقاومة الشعوب

الكاظمي يستذكر ما جرى في الموصل وسبايكر قبل 8 سنوات