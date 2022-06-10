إحتجاجات شعبية بدول إسلامية رفضا للتصريحات المسيئة للرسول(ص)

العالم - خاص بالعالم

ففي القدس الشريف، نظم المصلون في باحات المسجد الأقصى المبارك؛ وقفة احتجاجية لنصرة الرسول الكريم، وردد المحتجون خلالها هتافات تطالب بمحاسبة المسؤولين الهنديين.

كما تظاهر الاف المسلمين في مدن هندية عدة، منها العاصمة نيودلهي.

وفي العاصمة البنغالية دكا، تواصلت المظاهرات الحاشدة رفضا للتصريحات المسيئة، وردد المحتجون هتافات تطالب بمحاسبة المسؤولين الهنديين، كما رفعوا لافتات تندد بالسياسات القمعية التي تنتهجها الهند ضد مواطنيها المسلمين منذ فترة طويلة.

كما خرجت مظاهرات في عدة مدن باكستانية، رفضا للتصريحات المسيئة للرسول الكريم.

ونظم عشرات الإندونيسيين وقفة احتجاجية أمام السفارة الهندية في جاكرتا رفضا للتصريحات المسيئة، حيث طالب المحتجون الحكومة الهندية بالاعتذار للمسلمين عن تلك التصريحات.

وكانت المتحدثة باسم حزب 'بهاراتيا جاناتا' نوبور شارما، ورئيس وحدة إعلام الحزب في العاصمة نافين كومار جندال، قد ادليا بتصريحات مسيئة للنبي محمد، مما أثار موجة من الإدانات في الداخل الهندي والعالم العربي والإسلامي.

وبعدما توالت التنديدات الرسمية من قبل حكومات إسلامية عدة، وتصاعدت الدعوات الشعبية لمقاطعة المنتجات الهندية، قالت الحكومة الهندية يوم الاثنين إن التصريحات لا تعكس وجهات نظرها، مؤكدة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المسيئين، كما أعلن الحزب إيقاف شارما وطرد جاندال.

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