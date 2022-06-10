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الدفاع الصينية للبنتاغون: أي محاولة لاستخدام تايوان كأداة للتحكم بالصين محكومة بالفشل

الدفاع الصينية للبنتاغون: أي محاولة لاستخدام تايوان كأداة للتحكم بالصين محكومة بالفشل
الجمعة ١٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:١٦ بتوقيت غرينتش

وجه وزير الدفاع الصيني، وي فنغي، لنظيره الأمريكي لويد أوستن أن أي محاولة لاستخدام تايوان كأداة للتحكم بالصين محكومة بالفشل.

العالم ـ أسيا والباسفيك

وجاءت تصريحات فنغي خلال اجتماع مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على هامش مؤتمر شانغريلا للأمن الدولي في سنغافورة قال خلاله إنه "على جيشي الصين والولايات المتحدة تجنب الصراع والمواجهة".

وأضاف فنغي "يجب على الولايات المتحدة أن تكون عقلانية فيما يتعلق بالصين ونموها، ولا يجب أن تهاجم الصين أو تشوه سمعتها أو احتوائها أو تضغط عليها كما ليس عليها أن تتدخل في الشؤون الداخلية للصين وتضر بمصالحها".

وتابع قائلا: "بهذه الطريقة فقط يمكن تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة والصين".

وخلص فنغي أن "العلاقات المستقرة بين القوات المسلحة ومهمة للغاية لتنمية العلاقات الثنائية بين الدولتين وعلى جيشي البلدين تجنب النزاعات والمواجهة".

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