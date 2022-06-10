البابا يؤجل زيارته إلى جنوب السودان والكونغو لهذا السبب

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وقال بيان المكتب الصحفي: إنه "نظرا لطلب الأطباء، ولكى لا يذهب سدى علاج الركبة الذي لا يزال جاريا، وجد البابا نفسه، مع الأسف، مضطراً لتأجيل زيارته الرسولية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان، التي كانت مقررة في الفترة 2-7 تموز/يوليو المقبل، على أن يتم تحديد موعد جديد للزيارة لاحقا".

يذكر أنه في أوائل شهر مايو/ أيار الماضي، ظهر البابا فرنسيس، لأول مرة على كرسي متحرك بسبب مشاكل في ركبته اليمنى؛ حيث يعاني رئيس الكنيسة الكاثوليكية من التهاب المفاصل، ما يمنعه من المشاركة في خدمات الكنسية بشكل كامل، والتي لا يستطيع بسببها سوى المشي لمسافات قصيرة.

ومر البابا بسيارة محييا جموع المؤمنين في أيام الأربعاء المخصصة لمقابلة الجمهور في ساحة القديس بطرس، بعدها مشي بضع عشرات الأمتار في اتجاه كرسيه متكئًا على موظفي الفاتيكان.

وفي حالات أخرى، شارك البابا في الأنشطة إما بالجلوس على كرسي متحرك أو الوصول إلى مكان في القاعة بمؤازرة مساعديه.