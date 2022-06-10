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الاحتلال يسجل رابع إصابة بجدري القردة

الاحتلال يسجل رابع إصابة بجدري القردة
الجمعة ١٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٤٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي عن رصد رابع حالة إصابة بفيروس جدري القردة في البلاد.

العالم- الاحتلال

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل الإصابة لدى رجل يبلغ من العمر 28 عاما عاد مؤخرا من الخارج ووصل إلى مركز شيبا الطبي مصابا بأعراض المرض الفيروسي.

وأضافت أنه تم اختبار عينة سريرية منه في وقت لاحق في المعهد الإسرائيلي للبحوث البيولوجية وتأكد أنه مصاب بجدري القردة.

وتم اكتشاف الحالات الثلاث السابقة لجدري القردة في إسرائيل منذ 21 مايو الماضي، وجميعها لدى رجال في الثلاثينيات من العمر.

ودعت الوزارة مجددا كل من أصيبوا بالحمى والطفح الجلدي وعادوا من الخارج أو كانوا بالقرب من شخص يشتبه في إصابته بمراجعة الطبيب.

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