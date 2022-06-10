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شولتس: صربيا لن تنضم للاتحاد الأوروبي ما لم تعترف بكوسوفو!

شولتس: صربيا لن تنضم للاتحاد الأوروبي ما لم تعترف بكوسوفو!
الجمعة ١٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس خلال زيارة إلى البلقان بأن انضمام صربيا وجمهورية كوسوفو المعلنة ذاتيا إلى الاتحاد الأوروبي غير ممكن من دون اعتراف بلغراد وبريشتينا المتبادل.

العالم ـ أوروبا

ويزور المستشار الألماني غرب البلقان اليوم الجمعة، مبتدئا جولته بكوسوفو المعلنة دولة ذاتيا. وبعد لقائه مع "رئيس الوزراء" ألبين كورتي قال شولتس، إن "حكومة كوسوفو، من خلال فرض عقوبات على الاتحاد الروسي، أظهرت أنها تقف إلى جانبنا في المجتمع الدولي"، وعرّج على موضوع العلاقات بين بلغراد وبريشتينا.

ونقل راديو وتلفزيون كوسوفو عن المستشار الألماني قوله عن هذه المسألة: "يجب أن تتوصل كوسوفو وصربيا إلى اتفاق شامل، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للحوار ميروسلاف لايتشاك يحظى بتأييدنا الكامل بشأن هذه القضية ... من الواضح أن الاتفاقية يجب أن تحل مسألة الاعتراف بين كوسوفو(المعلنة ذاتيا) وصربيا، لأن الدولتين لا يمكن أن تصبحا جزءًا من الاتحاد الأوروبي من دون الاعتراف ببعضهما البعض".

هذا، ومن المنتظر أن يصل شولتس بعد ظهر الجمعة إلى بلغراد، حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش.

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