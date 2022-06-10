لبنان الى بطولة آسيا للسلة تحت 16سنة بالدوحة

العالم- لبنان

وتضم البعثة: هشام جرادي رئيسا، ربيع فرنسيس مدربا، جورج عقيقي ومارون ديب مساعدين للمدرب. جو عرموني معالجا فيزيائيا، متري حبيب مدربا للياقة البدنية، كلود ابي جبرايل حكما دوليا، الى اللاعبين: جان بول الشامي (كابتن المنتخب )، جاد طبارة، ريان هاشم، جيورجيو قزي، سيروج افيديسيان، راي ابو سليمان، انطوني النبا، طوني عواد، براين صالح، كارل زماطة، كريس هاشم ونيقولاي شويري.

يشارك في البطولة 13 منتخبا قسموا اربع مجموعات كالآتي: -المجموعة الأولى: اوستراليا، البحرين، الهند وقطر. -المجموعة الثانية: لبنان، ايران واندونيسيا. -المجموعة الثالثة: الفيليبين، اليابان والكويت. -المجموعة الرابعة: كوريا الجنوبية، نيوزيلندا وكازاخستان.

وهذا برنامج مباريات منتخب لبنان في الدور الأول: -الأحد 12 حزيران: لبنان-أندونيسيا(الساعة 20.15 بتوقيت بيروت). -الثلاثاء 14 حزيران: لبنان-ايران(الساعة 20.15 بتوقيت بيروت).

يشار الى أن بطولة آسيا مؤهلة الى بطولة العالم التي ستقام في ملقة (اسبانيا) بين 2 و10 تموز المقبل، اذ ان المنتخبات الأربعة التي ستتأهل الى الدور نصف النهائي في البطولة القارية ستشارك في بطولة العالم الى جانب المنتخبات من كافة القارات.

وسبق للبنان ان تأهل الى بطولة آسيا بعدما حجز المركز الثاني في بطولة غرب آسيا التي اقيمت الشهر الماضي في العاصمة الاردنية عمان.