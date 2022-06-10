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رئيس منظمة حماية البيئة الإيراني: ازمة الغبار يجب معالجتها دبلوماسيا

رئيس منظمة حماية البيئة الإيراني: ازمة الغبار يجب معالجتها دبلوماسيا
الجمعة ١٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

قال رئيس منظمة حماية البيئة الإيرانية "علي سلاجقة"، إن مشكلة العواصف الترابية في المنطقة يجب حلها من خلال الدبلوماسية.

العالم _ إيران

وقال سلاجقة ، في إشارة إلى رحلته إلى العراق وسوريا الأسبوع الماضي وزيارته المرتقبة إلى الإمارات والكويت وتركيا لمعالجة مشكلة العواصف الترابية، قال: لحسن الحظ أصبحت الدول التي تعاني من هذه الأزمة في المنطقة تتبع نهجا موحدا في البحث عن حلول لمعالجة مشكلة العواصف الترابية.

وشدد سلاجقة على أنه يمكن حل هذه المشكلة عبر الطرق الدبلوماسية، قائلا:

لهذا الغرض عقد اجتماع يوم 6 حزيران /يونيو بحضور سفراء 15 دولة في منظمة البيئة حول موضوع الدبلوماسية البيئية وكان له نتيجة جيدة جدا.

واضاف: ومن المقرر أن يعقد اجتماع في 12 تموز/ يوليو، مع وزراء البيئة للدول المعنية حول موضوع التغيرات المناخية والمياه والعواصف الترابية.

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