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الحكومة السورية تكشف حجم الأضرار في مطار دمشق بعد الاستهداف الصهيوني

الحكومة السورية تكشف حجم الأضرار في مطار دمشق بعد الاستهداف الصهيوني
السبت ١١ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٠١ بتوقيت غرينتش

كشفت الحكومة السورية الأضرار التي لحقت بمطار دمشق الدولي إثر تعرضه لاستهداف صهیونی فجر يوم الجمعة.

العالم-سوريا

وقالت وزارة النقل السورية في بيان إن "العدوان الإسرائيلي الغاشم تسبب باستهداف البنية التحتية لمطار دمشق الدولي وخروج مهابط الطائرات عن الخدمة حيث تضررت في أكثر من موقع وبشكل كبير، مع الإنارة الملاحية".

وأضافت الوزارة أن "العدوان الإسرائيلي استهدف أيضاً مبنى الصالة الثانية للمطار وتعرضها لأضرار مادية".

وقالت إنه و"نتيجةً لهذه الأضرار تم تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر المطار حتى إشعارٍ آخر".

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن كوادر الطيران المدني والشركات الوطنية المختصة "تعمل على إزالة أثار العدوان وإصلاح الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمطار، وسيتم فور إصلاحها والتأكد من سلامتها وأمانها إعادة واستئناف الحركة التشغيلية للمطار وبالتنسيق مع النواقل الجوية".

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الحكومة السورية تكشف حجم الأضرار في مطار دمشق بعد الاستهداف الصهيوني

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