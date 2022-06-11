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ليبيا...اشتباكات عنيفة بين فصيلين مسلحين وسط العاصمة طرابلس

ليبيا...اشتباكات عنيفة بين فصيلين مسلحين وسط العاصمة طرابلس
السبت ١١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

اتسعت رقعة اشتباكات بدأت ليلة الجمعة/السبت بين أفراد من فصيلين مسلحين في العاصمة الليبية طرابلس إلى أن وصلت إلى حديقة عامة وسط المدينة ترتادها العائلات الطرابلسية عادة.

العالم - ليبيا

وتردد أن الاشتباكات وقعت بين أفراد من كتيبة "النواصي" و "جهاز دعم الاستقرار"، واستعملت فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة، ولم ترد أنباء عن نتائجها.

وأدى قرب الاشتباك من الحديقة إلى حالة من الذعر بين العوائل والأطفال. ونشرت مواقع تواصل مقاطع فيديو تظهر تبادل النيران وهروب العائلات ولجوء بعضهم إلى بعض المقاهي التماسا للحماية، فيما أفاد شاهد عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن "الأغلبية الذين لم يتمكنوا من الوصول لسياراتهم لجأو لفندق "باب البحر" القريب"، مؤكدا "انتهاء الاشتباكات، وبدء إخراج العائلات بواسطة أفراد اللواء 444 قتال".

ولم يصدر أي تعليق رسمي من وزارتي الداخلية والدفاع بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس.

وتشهد طرابلس والمدن الليبية عموما انتشارا للكتائب المسلحة التي تحدث بين الحين والآخر اشتباكات مسلحة فيما بينها، وتكون أسبابها في الغالب راجعة لمناطق النفوذ أو الاصطفاف السياسي، أو مشاكل فردية في بعض الأحيان.

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ليبيا...اشتباكات عنيفة بين فصيلين مسلحين وسط العاصمة طرابلس