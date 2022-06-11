هل باتت الظروف مؤاتية لاردغان لاقتحام الشمال السوري، وبدعم مَنْ؟

خاص بالعالم

وقال حردان في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان الاعتداءات الاسرائيلية على سوريا المتكررة في الفترة الاخيرة وبشكل لافت يبدو انها جاءت في سياق استعداد تركيا لاجتياح الشمال السوري، مشيراً الى انه لا يمكن استبعاد ان هناك تناغما تركيا اسرائيليا في هذا الموضوع.

واوضح حردان، ان اردوغان وضع على جدول اعماله في هذا التوقيت بالذات، لحظة انشغال روسيا بالحرب في اوكرانيا وحاجة واشنطن لتركيا كما هي حاجتها لمحمد بن سلمان في موضوع النفط، بمعنى استرضاء تركيا والسعودية يندرج ايضاً في سياق الخطة الامريكية لمحاصرة روسيا، وبالتالي اردوغان يحاول استغلال هذه الظروف لاقتطاف ثمره لاستكمال سيطرته على الشمال السوري وتنفيذ خطته باقامة ما تسمى المنطقة الآمنة.