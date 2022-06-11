شاهد.. الحبال التي يلعب عليها اردوغان لتحقيق هدفه!

خاص بالعالم

وقال نعمة في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث" ان الموضوع الاساسي الذي يجعل اردوغان يلعب على كل الحبال، هو وضعه الداخلي المنهار تماماً اقتصادياً وسياسياً، حيث انه في آخر الانتخابات البلدية قد فقد معظم المدن الكبرى بما فيها اسطنبول التي كانت السلّم الذي صعد منها الى السلطة.

واوضح نعمة، انه بعد تداعي حلمه بعودة الخلافة الاسلامية وتصوير نفسه بانه الخليفة العثماني الجديد، اذا به يذهب متسولاً الى الدول الخليجية والكيان الاسرائيلي، مشيراً الى ان الجميع يعلم الوضع الاقتصادي الخطير التي تعاني منه تركيا، لذلك يسعى اردوغان ايهام الناخب التركي بان تركيا هي لاعب اساسي في المنطقة وفي العالم.

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