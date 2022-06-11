كيف يمكن وقف خطط اردوغان في الشمال السوري؟

وقال حردان في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان الاعتداءات الاسرائيلية على سوريا المتكررة في الفترة الاخيرة وبشكل لافت يبدو انها جاءت في سياق استعداد تركيا لاجتياح الشمال السوري، مشيراً الى انه لا يمكن استبعاد ان هناك تناغما تركيا اسرائيليا في هذا الموضوع.

واوضح حردان، ان اردوغان وضع على جدول اعماله في هذا التوقيت بالذات، لحظة انشغال روسيا بالحرب في اوكرانيا وحاجة واشنطن لتركيا كما هي حاجتها لمحمد بن سلمان في موضوع النفط، بمعنى استرضاء تركيا والسعودية يندرج ايضاً في سياق الخطة الامريكية لمحاصرة روسيا، وبالتالي اردوغان يحاول استغلال هذه الظروف لاقتطاف ثمره لاستكمال سيطرته على الشمال السوري وتنفيذ خطته باقامة ما تسمى المنطقة الآمنة.

من جانبه، الخبير الاستراتيجي الدكتور اسامة دنورة، ان الدوافع الحقيقية وراء قيام الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للتوغل في الشمال السوري، يعود الى ان بعضها جيوبولوتيكي وما يطلق عليه قسد وتوسع استعماري وانتخابي في الداخل التركي.

وقال دنورة: ان قضية اللاجئين تعتبر في سلم اولويات الناخبين الاتراك، وهي من اهم الاسباب التي قد تجعل اردوغان وحليفه الاساسي حزب الحركة القومية يفقدان الاصوات في الانتخابات القادمة، ولهذا يحاول اردوغان امساك العصا من المنتصف، فهو قال اعادة مليون لاجئ لارضاء جمهور العدالة والتنمية وجمهور الحركة القومية في آن واحد.

واوضح دنورة، ان هناك تناغماً تركياً اسرائيلياً واضحاً وايضاً تخادم المصالح فيما بينهما ودعم الارهابيين الذين يرعاهم اردوغان، وقد اصبحت تركيا تعتبر توازناً استراتيجياً بالنسبة للعدو الاسرائيلي.

بدوره، يرى الكاتب والباحث السياسية ماجد نعمة، ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يعتقد ان الظروف تبدو مؤاتية له لاقتحام الشمال السوري، ويبتز روسيا ويعطي ارواق اعتماده لكيان الاحتلال.

وقال نعمة، ان الموضوع الاساسي الذي يجعل اردوغان يلعب على كل الحبال، هو وضعه الداخلي المنهار تماماً اقتصادياً وسياسياً، حيث انه في آخر الانتخابات البلدية قد فقد معظم المدن الكبرى بما فيها اسطنبول التي كانت السلّم الذي صعد منها الى السلطة.

واوضح نعمة، انه بعد تداعي حلمه بعودة الخلافة الاسلامية وتصوير نفسه بانه الخليفة العثماني الجديد، اذا به يذهب متسولاً الى الدول الخليجية والكيان الاسرائيلي، مشيراً الى ان الجميع يعلم الوضع الاقتصادي الخطير التي تعاني منه تركيا، لذلك يسعى اردوغان ايهام الناخب التركي بان تركيا هي لاعب اساسي في المنطقة وفي العالم.

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