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لأول مرة..كيم يعين امرأة وزيرة لخارجية كوريا الشمالية 

لأول مرة..كيم يعين امرأة وزيرة لخارجية كوريا الشمالية 
السبت ١١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

عينت كوريا الشمالية للمرة الأولى امرأة لتولي منصب وزير الخارجية حسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت.

العالم-اسيا والباسفيك

وعينت النائبة السابقة لوزير الخارجية تشوي سون هوي وزيرة لخارجية كوريا الشمالية خلال اجتماع للحزب الحاكم برئاسة الزعيم كيم جونغ أون وفقا لوكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية. وهي تحل محل ري سون غوون المسؤول العسكري السابق المتشدد الذي قاد المفاوضات مع كوريا الجنوبية.

وتشوي دبلوماسية تجيد اللغة الإنجليزية وكانت مستشارة مقربة من كيم خلال المحادثات النووية مع الولايات المتحدة ورافقت الزعيم الكوري الشمالي في اجتماعات القمة مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وكانت تشوي عقدت جلسة أسئلة وأجوبة نادرة مع صحافيين خلال الليلة التي شهدت انهيار قمة هانوي بين الزعيمين في فبراير 2019 ومن ثم أنحت باللائمة على واشنطن وقالت "أعتقد أن الولايات المتحدة فوتت فرصة ذهبية برفضها مقترحاتنا".

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