أزمة اسبانية - جزائرية بسبب الصحراء الغربية

العالم - الجرائر

وتدعم الجزائر الاستقلال الكامل للاقليم كما ان اسبانيا قبل ان تغير موقفها في ملف الصحراء الغربية كانت تدعم هذا التوجه ما ادى الى نشوب ازمة قوية بين مدريد والجزائر.

الجزائر وفي تصعيد غير مسبوق، قررت تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا السارية المفعول منذ أكثر من عشرين عاما. من جهتها، عبرت مدريد عن 'أسفها' لقرار الجزائر، مؤكدة في الوقت نفسه مواصلة التزامها بمضمون المعاهدة. وقال وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس إن بلاده تريد حلا سريعا للخلاف مع الجزائر عبر الوسائل الدبلوماسية مضيفا ان مدريد ستكون حازمة في الدفاع عن مصالحها الوطنية ومصالح شركاتها، مشددا أن إمدادات الغاز الجزائري لبلده لن تتأثر بهذا القرار.

الى ذلك دخل الاتحاد الأوروبي على الخط واكد استعداده لدعم إسبانيا ضد الجزائر بالرغم من تفضيله للحوار حيث اعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل وفالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية في بيان مشترك إن الاتحاد الأوروبي مستعد للوقوف في وجه أي نوع من الإجراءات القسرية ضد أي اعضائها مضيفين أن حظر الجزائر للتعاملات التجارية مع إسبانيا ربما يمثل انتهاكا لقانون التجارة في الاتحاد الأوروبي حسب وصفهم.

بدورها ردت الجزائر على التصريحات الاسبانية والاوروبية وقالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان إن الجزائر ستفي بجميع التزاماتها المتعلقة بتوريد الغاز لإسبانيا وذكر البيان أن الجزائر أعلنت بالفعل على لسان رئيس الجمهورية في وقت سابق أنها ستواصل الوفاء بكل التزاماتها وقالت الخارجية أيضا إنه ينبغي للشركات التجارية الإسبانية الوفاء بجميع التزاماتها التعاقدية.