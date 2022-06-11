خلال 24 ساعة: استشهاد وإصابة 5 یمنیین جراء انفجار ألغام

العالم - اليمن

وأكد المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، استشهاد مواطنين اثنين نتيجة انفجار لغم من مخلفات العدوان في مديرية الدريهمي بالحديدة، كما أصيبت امرأة إثر انفجار لغم من مخلفات العدوان في منطقة بني بارق بمديرية نهم بصنعاء.

وأضاف المصدر أن رجلاً استشهد نتيجة انفجار لغم من مخلفات العدوان في منطقة مسورة بمديرية نهم بمحافظة صنعاء.. كما استشهد مواطن من أبناء مديرية المصلوب بمحافظة الجوف جراء انفجار لغم من مخلفات العدوان .

وفي وقت سابق كشف المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام عن استشهاد وإصابة 21 مدنيا جراء مخلفات العدوان من الألغام والقنابل العنقودية خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو الجاري.