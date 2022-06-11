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نائب عراقي يطالب بتدويل مجزرة سبايكر وتقديم المتورطين الى المحاكم الدولية

نائب عراقي يطالب بتدويل مجزرة سبايكر وتقديم المتورطين الى المحاكم الدولية
السبت ١١ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٤٨ بتوقيت غرينتش

طالب النائب العراقي مهند الخزرجي، اليوم السبت، مجلس النواب بتدويل مجزرة سبايكر وتقديم المتورطين الى المحاكم الدولية.

العالم-العراق

وقال الخزرجي في بيان، بالذكرى السنوية الثامنة لفاجعة سبايكر إنها "جرح لا يندمل وشاهد اخر على الوحشية التي قام بها تنظيم داعش الارهابي بخطف وقتل الاف من الجنود من قاعدة سبايكر ورميهم في نهر دجلة واخرى دفنها في مقابر جماعية في مجمع القصور الرئاسية".

ودعا مجلس النواب العراقي، الى "تدويل قضية شهداء سبايكر وتقديم المتورطين بهذه الجريمة النكراء الى المحاكم الدولية لما قاموا به من جريمة مروعة يندا لها جبين الانسانية"، مطالباً بالكشف عن "مصير المقابر الجماعية التي قامت بها العناصر التكفيرية في مجمع القصور الرئاسية وغيرها".

وطالب مجلس النواب بـ"مخاطبة المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة ومحاكمة عناصر تنظيم داعش الارهابي بتهمة الابادة الجماعية على اعتبار هذه الجريمة جريمة إبادة جماعية ودوافعها عنصرية".

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