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سر التعلّق السعودي بالأمريكي

السبت ١١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

عرض برنامج"المحميات" الذي يبث على شاشة قناة العالم، قصة الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية وسر التعلّق السعودي بالأمريكي.

العالم - خاص بالعالم

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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