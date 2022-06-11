إيران وفنزويلا تعاون إستراتيجي ومقاومة الضغوط الأميركية..توتر العلاقات الجزائرية الاسبانية

العالم - بانوراما

وكان قد وقع الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي والفنزويلي نيكولاس مادورو وثيقة تعاون استراتيجي شامل لمدة عشرين عاما، كما اتفق الجانبان على افتتاح جسر جوي مباشر بين طهران وكاراكاس في الثامن عشر من الشهر المقبل.

الى ذلك سلمت طهران ثاني ناقلة نفط من صناعة ايران إلى كاراكاس خلال مراسم حضرها الرئيسان الايراني والفنزويلي.



وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية الذي قال إن الجزائر ستحترم كافة التزاماتها بتوريد الغاز لإسبانيا، ودعت الشركات الإسبانية الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.

وكانت الجزائر قررت وقف تعليق معاهدة الصداقة والجوار مع اسبانيا بعد مواقف للاخيرة حيال الصحراء الغربية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.