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أضرار غير متوقعة لنقص فيتامين ب12

أضرار غير متوقعة لنقص فيتامين ب12
السبت ١١ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

فيتامين ب 12 هو عنصر غذائي رئيسي يحتاجه الجسم ليعمل بشكل طبيعى ويحافظ على الصحة، ويعتبر من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها جسمك للحفاظ على صحتك وقلبك.

العالم- منوعات

يسبب نقص فيتامين ب 12 عددًا من الأعراض والمشكلات الصحية مثل:

1-ضعف وتعب، وإمساك، وفقدان الوزن، وقلة الشهية، وجلد شاحب، ومعدل ضربات القلب السريع، وضيق في التنفس، وفقر الدم الضخم، ومشاكل الأعصاب ووخز وتنميل في اليدين والقدمين، والتهاب اللسان وتقرحات الفم، ورؤية مشوشة أو مضطربة، الالتباس، والاكتئاب وتغيرات المزاج.

2-يمكن أن تظهر أعراض مؤلمة في الساقين، حيث تقول بعض المصادر الصحية إن الأعراض قد تحدث حصرياً في الليل.

3-وتكمن مخاطر نقص فيتامين B12 بشكل رئيسي في الضرر الذي يسببه للنهايات العصبية حيث يساعد الفيتامين على إنتاج مادة تسمى المايلين في الجهاز العصبي، والتي تغلف الأعصاب وتحميها في جميع أنحاء الجسم، ما يساعدها على نقل الأحاسيس دون هذا الغلاف، تتلف الأعصاب، ما يؤدي إلى ظهور عدد كبير من المشاكل، بما في ذلك الألم.

4-وغالباً ما يتركز الألم المرتبط بانخفاض مستويات B12 في اليدين والقدمين، ولكنه قد يتسبب أحياناً في إحداث اضطراب في حركة الساقين أيضاً.


الأطعمة التي توفر فيتامين ب 12:

يمكن الحصول على فيتامين ب 12 بشكل طبيعي في مجموعة متنوعة من الأطعمة الحيوانية ، تشمل المصادر الغذائية الحيوانية التي تحتوي على فيتامين ب 12 مثل البيض والدواجن والأسماك وكبد البقر والحليب ومنتجات الألبان الأخرى، وبعض المواد الغذائية المدعمة بفيتامين ب 12 هي حبوب الإفطار والخميرة الغذائية.

في الغالب تستغرق العلامات المرتبطة بنقص فيتامين B12 سنوات حتى تتطور، لأنه بمجرد امتصاصه في الكبد، يكون B12 قادراً على الحفاظ على الجسم لفترات طويلة من الزمن .

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