السبت ١١ يونيو ٢٠٢٢
٠٢:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

اكتشاف نوع جديد من فيروس كورونا في السويد تحمله القوارض

اكتشاف نوع جديد من فيروس كورونا في السويد تحمله القوارض
السبت ١١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٤٥ بتوقيت غرينتش

اكتشف العلماء نوعاً جديداً من فيروس كورونا في القوارض في السويد وذلك بعد اكتشافها لدى الخفافيش منذ عامين وأدى انتشارها إلى موجة غير مسبوقة من العدوى والوفيات.

العالم - منوعات


وقال باحثون سويديون إن شريطاً وراثياً جديداً لفيروس كورونا يسمى فيروس Grimsö تحمله القوارض لوحظ لأول مرة في المنطقة التي سمي باسمها غرب ستوكهولم.


وتم اكتشاف هذا الفيروس الجديد لدى نوع من القوارض ذات اللون الأحمر المنتشرة في القارة الأوروبية، لكن لا يعرف الكثير عنه في هذه المرحلة.


وما زال العلماء يجهلون بالتحديد التهديدات المحتملة التي قد يشكلها فيروس Grimsö على الصحة العامة. ومع ذلك هناك أسباب وجيهة لمواصلة مراقبة فيروس كورونا في القوارض البرية، كما يقول عالم الفيروسات آكي لوندكفيست.


ومع ذلك، فإن هذا النوع مألوف بالفعل بالنسبة للعلماء لأنه ينقل أيضاً فيروس “بومالا” الذي يسبب حمى نزفية خطيرة جداً للبشر.


وإذا كان هذا النوع من الأخبار يقلق المجتمع العلمي، فمن المحتمل أن يصبح أكثر شيوعاً لأن الأنشطة البشرية التي تدمر مساكن هذه الحيوانات تساهم في انتشار هذه الفيروسات.

تصنيف :

روابط ذات صلة

الصين..اختبارات كورونا مجددا لجميع سكان شنغهاي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. المحاولات السابقة للتطبيع السعودي مع الكيان

اكتشاف نوع جديد من فيروس كورونا في السويد تحمله القوارض

الشمري يصدر توجيهات بشأن مرور الحجاج من محافظة الأنبار

ليبيا.. جماعة تغلق ميناء السدرة سمحت بتحميل ناقلة نفط

اكتشاف نظام بيئي جديد ' أشبه بعالم خفي ' تحت جليد القطب الجنوبي

قرار تركي بشأن سفر السوريين الى بلادهم في إجازة عيد الأضحى