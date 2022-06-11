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وسائل اعلام افغانية:انفجار حافلة لنقل الركاب في شرق العاصمة كابول يؤدي الى سقوط 6 قتلى وعدد من الجرحى ولم تتبن اي جهة مسؤوليته

السبت ١١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

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