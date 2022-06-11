السبت ١١ يونيو ٢٠٢٢
٠٤:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد الثورة الإسلامية: خطوات ايران الكبيرة على صعيد التقدم في المجالات العلمية والتقنية جاءت في ظل اشد اجراءات الحظر والضغوط غير المسبوقة

السبت ١١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السعودية.. إلغاء إلزامية تغطية شعر المرأة في البطاقة

اعتصام في وسط بيروت للمطالبة بالافراج عن اموال المودعين في البنوك

ليبيا.. إدانة أممية لاشتباكات طرابلس

أهالي تل رفعت: نقف صفا واحدا مع الجيش في مواجهة العدوان التركي

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 11-06-2022

بارزاني يستقبل الحلبوسي والخنجر في اربيل